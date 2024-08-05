Erdoğan'ın hedefinde yine CHP'li belediyeler var: 'Ne memlekete ne de şehirlerimize hayır gelmez'

Yayınlanma: 05.08.2024 - 19:37

Güncelleme: 05.08.2024 - 20:10

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından saat 15.50'de Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın gündeminde; Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesi, ekonomideki gelişmeler ve SGK borçları vardı.

SGK borçları üzerinden CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan, "SGK'ya olan birikmiş borçlarını dahi ödemeyen, dahası absürt bahanelerle bu borçtan kaçmanın yollarını arayan bir zihniyetten ne memlekete ne de şehirlerimize hiçbir hayır gelmez" ifadelerini kullandı.

Enflasyon verileri ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Haziran itibarıyla enflasyonda başlayan düşüş süreci Temmuz'da biraz daha belirginleşti. Önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek" dedi.

Orta Doğu'da artan gerilim hakkında da konuşan Erdoğan, "Heniyye'nin şehit edilmesi ile Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı" ifadelerini kullanarak, "Hamas'ın yapıcı tavrına rağmen, Netanyahu ateşi tüm bölgeye yaymayı deneyecektir" şeklinde konuştu.

"RESMİ BAŞVURUMUZU YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yeni yatırımlar için Türkiye'nin sahip olduğu avantajları daha da güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış, Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz.

HİT 30 programıyla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz.

HİT 30 programının sektörde farklı bir heyecan oluşturduğunu görüyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle buradan iş dünyamıza şu çağrıyı yapmak arzusundayım, “hükümetimiz üretenin çalışanın istihdam sağlığının daima yanındadır.”

"7 AĞUSTOS'TA TESLİM EDECEKTİR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar 10 ayını geride bıraktı Hamas siyasi büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehit edilmesi ile Gazze krizinde yeni bir sınırda aşıldı.

Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz, saldırgan tavrı Bölgemizi kötü senaryolarla karşı karşıya bırakıyor. Amerika başta olmak üzere batılı aktörler ne yazık ki İsrail'in ve bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda. Ateşkes görüşmelerinden umutları yeşertecek bir sonuç çıkmadı.

Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın Türkiye'nin ve Türk milletinin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir. Türkiye, varlık, yokluk mücadelesi verdiği bu zor günlerinde Filistin'in yanındadır, tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerine sahip çıkmaktadır.

Son 10 ayda 40 bin masumun hayatına mal olan bu barbarlığın bir an önce sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Güçlü Türkiye inşallah bölgemizde barışın teminatı olacaktır. Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan ülkemiz kimsesizlerin kimsesi olma vasfını koruyacaktır. Meclis hukuk heyetimiz, 7 Ağustos'ta Lahey'de davaya müdahillik dilekçemizi Adalet Divanına teslim edecektir.

"İHRACATTA TARİHİMİZİN EN YÜKSEK TEMMUZ AYI RAKAMINA ULAŞTIK"

Aziz milletim bu anlayışla Türkiye 100 yılının inşası için gece gündüz koşturuyoruz. Yakın çevremizdeki tüm sıkıntılara rağmen ekonomide hedeflerimizle uyumlu şekilde yolumuzda ilerliyoruz. Geçen hafta açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu teyit etmiştir.

İhracatta tarihimizin en yüksek Temmuz ayı rakamına ulaştık. 2024 Temmuz ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %13,8 artış kaydederek 22 milyar 512 milyon dolar oldu. Tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdik.

AİLE DESTEK PROGRAMI

Türkiye Aile Destek programıyla ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza nakdi destek ulaştırdık. Dar gelirli ailelerimize toplamda 88,2 milyar liranın üzerinde destekte bulunduk. Kabine toplantımızda bu konuyu tekrar gözden geçirdik.

2 yıldır uyguladığımız destek programımızı sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz. Aldığımız bu kararın Türkiye Aile Destek Programı'ndan faydalanan kardeşlerim başta olmak üzere milletimize hayırlı olmasını diliyorum."