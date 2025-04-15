Kar eridi, toprak yumuşadı... Bartın'ın 5 köyünde 'heyelan' paniği
Bartın'da kar sularının erimesiyle 5 köyde heyelan meydana geldi. Kapanan yollar, ekiplerin çalışması ile tekrar açıldı.
Kentte 3 gün etkili olan karın ardından havalar ısınmaya başladı. Kar sularının da erimesi ile toprak yumuşadı, bazı bölgelerde heyelan oluştu.
Ulus ilçesine bağlı Eseler, Eldeş, Güneyören, Kızıllar köyleri ile Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde heyelanlar meydana geldi.
Bartın İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile heyelanın yaşandığı köylerde çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.
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