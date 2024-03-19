Kar payı vaadiyle altın ve döviz alan kuyumcu kaçtı!

Bursa'da piyasa değerinin altında altın satıp, kar payı vaadiyle müşterilerinin altınlarını ve dövizlerini emanet alan M.Y. ve İ.K. isimli kuyumcuların, dükkanı boşaltıp kaçtığı iddiasıyla 15 kişi şikayetçi oldu.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:27
Kar payı vaadiyle altın ve döviz alan kuyumcu kaçtı!
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kuyumculuk yapan İ.K. ve M.Y., iddiaya göre müşterilerinin yatırım amaçlı satın aldıkları altınları, kar payı vereceğini taahhüt edip emanet almaya başladı.

Uygun fiyata döviz de bozan şüpheliler, bir süre sonra müşterilerine, ellerinde nakit olmadığını, daha sonra ödeme yapacaklarını söyleyerek döviz birikimlerine de el koydu.

Sabah saatlerinde kuyumcu dükkanına giden mağdurlardan biri, dükkanın kapalı olduğunu görünce camdan içeri baktı. Sergilenen altınların da yerinde olmadığını ve dükkanın boşaltıldığını gören kişi, dolandırıldığını anladı.

Haber verilmesiyle kısa sürede birçok kişi, kuyumcu dükkanının önünde toplandı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, mağdurları şikayetçi olmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne yönlendirdi.

50 bin liradan 2 milyon liraya kadar dolandırıldıklarını öne süren 15 kişinin şikayetiyle, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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