Artvin'de heyelan riski: İki bina tahliye edildi

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 12:35

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 12:36

Artvin'in Borçka ilçene bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde, 34 hanenin bulunduğu 2 binanın arka kısmındaki yamaçta yağışlar sonucu heyelan meydana geldi.

Durumu fark eden yurttaşların ihbarı üzerine mahalleye gelen Borçka Belediyesi ve AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

BİNALARA YÖNELİK RAPOR HAZIRLANACAK

Binalardan ayrılan yurttaşların bir kısmı akrabalarının yanına giderken, bazıları da kaymakamlık ve belediye tarafından otel ve misafirhanelere yerleştirildi.

Teknik ekibin yapacağı ayrıntılı inceleme ve zemin etüdü çalışmalarının ardından binalarda oturulup oturulamayacağına dair rapor hazırlanacak.

"TEDBİRLERİMİZİ ALMAMIZ GEREKİYOR"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, kar yağışından sonra birkaç gündür devam eden yağmurun ilçede bazı noktalarda heyelanlara neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nemli bölgede yaşıyoruz. Aşırı yağışlar nedeniyle toprak suya doydu. Bu doyumdan kaynaklı heyelanlar oluşabilir. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Gece kalktığımızda bile dışarıya bir bakalım, ne oluyor. Geçmişte acı tecrübelerimiz var. Bir kişinin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz. Tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu tedbirler çerçevesinde biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. AFAD'ın öngörüsü içinde bu süreçte vatandaşımızın sağlık ve huzuru için ne gerekiyorsa yapacağız."