Kış lastiği takmayan sürücüler yolda kaldı, ekipler seferber oldu

Yayınlanma: 23.11.2024 - 19:59

Güncelleme: 23.11.2024 - 19:59

Bolu’da öğle saatlerinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı akşamüzeri tüm kentte etkili oldu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de Gölcük Tabiat Parkı yolu oldu.

10 SANTİMETREYE KADAR ÇIKTI

Kar kalınlığının yeşil alanlarda 10 santimetreye kadar ulaştığı bölgede sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Kış lastiği takmayan araçlar karla kaplanan yollarda mahsur kaldı.

Yurttaşların ve oto kurtarıcıların yardımıyla onlarca araç bulunduğu yerden çıkarıldı.