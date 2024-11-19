Kış lastiği zorunluluğu başlıyor: Cezalar ve fiyatlar cep yakıyor

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:10

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:37

Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe giriyor. 81 ildeki tüm ticari araçları kapsayan düzenleme öncesinde lastikçilerde yoğunluk yaşanırken fiyatlardaki artış sürücüleri zorluyor. Kış lastiği takmayanlara uygulanacak idari para cezası yaklaşık 4 bin lira olurken en ucuz dört adet kış lastiği ise 6 bin lirayı buluyor.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI UÇTU

Düzenleme yaklaşırken lastik fiyatları sürücüler için büyük bir maliyet unsuru haline geldi. NTV'nin haberine göre, otomobillerde en düşük kış lastiği fiyatı bin 500 liradan başlıyor. Dört lastik değişimi için 6 bin liralık bir bedel ödenmesi gerekirken, bu tutara 600 liralık değiştirme ücreti de ekleniyor. Araç modeline bağlı olarak fiyatlar daha da yükselebiliyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞUNA UYMAYANLAR CEZA ÖDEYECEK

Zorunluluk kapsamında kış lastiği takmayan ticari araçlara 4 bin 69 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu cezanın yeni yıl ile birlikte yeniden değerleme oranında artış göstermesi bekleniyor.

Düzenlemenin başlamasına az bir süre kala sürücüler hem ceza yememek hem de güvenli bir sürüş sağlamak için hazırlıklarını hızlandırmış durumda.