Kara yetmedi, denizden de geliyorlar: Plajda skandal görüntü!
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Aydın’da bir bottan inen yabancı uyruklu kişilerin sahilden Türkiye’ye giriş yapmasına ilişkin iddialar hakkında, “Konuyu az önce yetkililere sordum. Görüntüler doğru ve farklı kameralarla da bu anlar tespit/teyit edilmiş” dedi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, bugün Aydın’da bir bottan inen yabancı uyruklu kişilerin şehre giriş yaptıklarını iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Zorlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
“Aydın/Kuşadası’ndaki bir plaja botla giriş yapan kaçak sığınmacıların yer aldığı video gerçekten kaygı verici! Konuyu az önce yetkililere sordum. Görüntüler doğru ve farklı kameralarla da bu anlar tespit/teyit edilmiş. 15-16 kişilik kaçak bir grup sahilden giriş yapıyor. Uyruklarının belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışma yürütüldüğü bilgisi verildi. Bu vahim görüntü, kara sınırlarımızın dışında da ülkemize kaçak girişlerin olabildiğini bir kez daha gösteriyor. İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bu hususta ivedilikle bir açıklama yapmalıdır. Mavi Vatan huduttur ve hudut namustur!”
??Aydın/Kuşadası’ndaki bir plaja botla giriş yapan kaçak sığınmacıların yer aldığı video gerçekten kaygı verici??— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) September 11, 2023
Konuyu az önce yetkililere sordum. Görüntüler doğru ve farklı kameralarla da bu anlar tespit/teyit edilmiş. 15-16 kişilik kaçak bir grup sahilden giriş yapıyor.… https://t.co/KVcUEOf6GW
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