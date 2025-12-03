Karabük’teki tefecilik operasyonunda imam tutuklandı, müezzin adli kontrolle serbest bırakıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.12.2025 09:58:00
ANKA
Karabük’te tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Tutuklananlardan birinin imam olduğu öğrenildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Z.D., O.E., A.D. ve A.P. gözaltına alındı.

 

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 45 milyon 496 bin 815 TL tutarında para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

 

Adreslerde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda Glock marka tabanca, 96 adet fişek, 2 milyon 250 bin TL değerinde 5 senet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 44 bin TL, müştekilere ait kredi kartları ve ödeme takibi notlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi.

 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. O.E. ve A.P. adli kontrolle serbest bırakılırken, imam Z.D. ile A.D. tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

 

Adli kontrolle serbest bırakılanlardan birinin de müezzin olduğu öğrenildi.

