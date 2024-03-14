Karabük'te örnek davranış: Yaban hayvanlarına yem bırakıldı
Karabük’ün yüksek kesimlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.
Soğuk hava şartları ve etkisini sürdüren kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla ekiplerce araziye yem ve yiyecek bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizin yüksek rakımlı bölgelerinde yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteği sağladık. Yaban Hayvanlarına sağladığımız yem ve yiyecek desteği hava şartlarına bağlı olarak devam edecek" denildi.
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