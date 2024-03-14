Karabük'te örnek davranış: Yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Karabük’ün yüksek kesimlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 14:28
Karabük'te örnek davranış: Yaban hayvanlarına yem bırakıldı
Abone Ol google-news

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Soğuk hava şartları ve etkisini sürdüren kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla ekiplerce araziye yem ve yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizin yüksek rakımlı bölgelerinde yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteği sağladık. Yaban Hayvanlarına sağladığımız yem ve yiyecek desteği hava şartlarına bağlı olarak devam edecek" denildi.


karabük haberleri hayvan haberleri yaban hayvan haberleri

İlgili Haberler

Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye para cezası!

Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye para cezası!
Karabük'te dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama!

Karabük'te dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama!
Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye para cezası!

Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye para cezası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhur'un adayı Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz

Cumhur'un adayı Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz
Taraftarlar protesto etmişti: Beşiktaş’tan Vincent Aboubakar kararı!

Taraftarlar protesto etmişti: Beşiktaş’tan Vincent Aboubakar kararı!
Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen

Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen
Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’

Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’
Emekli yurttaştan İmamoğlu'na: 'Bir şey diyeceğim ama Erdoğan duyacak mı?'

Emekli yurttaştan İmamoğlu'na: 'Bir şey diyeceğim ama Erdoğan duyacak mı?'
Söylemezsem Olmaz yorumcusu Yağmur Çevik’ten Yiğit Poyraz hakkında bomba iddia! ‘Bu hırsızlık olayı değil’

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Yağmur Çevik’ten Yiğit Poyraz hakkında bomba iddia! ‘Bu hırsızlık olayı değil’
Vize alamayan İranlı akademisyen aylardır İstanbul Havalimanı'nda sabahlıyor

Vize alamayan İranlı akademisyen aylardır İstanbul Havalimanı'nda sabahlıyor
Konya’da şok olay: Çocukların babası kuzeni çıktı!

Konya’da şok olay: Çocukların babası kuzeni çıktı!