Malatya’da 7 katlı binada yangın paniği... Mahsur kalanlar oldu!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:09

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:09

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Şenpınar Sokak üzerinde yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; 7 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 YURTTAŞ TAHLİYE EDİLDİ!

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın sırasında binada bulunan 3 yaşlı yurttaş, ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.