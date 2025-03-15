Karabük’te 6 yıldır aranan cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

İçişleri Bakanlığı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 6 yıldır aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L.’nin Karabük’te yakalandığını duyurdu.

Karabük’te 6 yıldır aranan cinsel istismar hükümlüsü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 17:01

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı. İçişleri Bakanlığı, Karabük İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri’nin (JASAT) yürüttüğü çalışma kapsamında, 6 yıldır firari olan ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L.’nin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çocuklarımızı hedef alan karanlık zihniyetler, insanlık dışı eylemlerinin hesabını mutlaka verecekler. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #içişleri bakanlığı #cinsel istismar

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