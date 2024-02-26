Karabük'te cimnastik aletlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Yayınlanma: 26.02.2024 - 20:15

Güncelleme: 26.02.2024 - 20:17

Safranbolu 15 Temmuz Mahallesi’nde toplu konutlarda bulunan parktaki cimnastik aletlerinde oynayan 3 yaşındaki Ö.T.’nin ayağı cimnastik aletlerine sıkıştı.

Ailesinin ve çevredeki vatandaşların uğraşıyla küçük çocuk kurtarılamazken, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri önlemi aldıktan sonra cimnastik aletini keserek küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Cimnastik aleti, başka bir kazaya neden olmaması için bulunduğu yerden söküldü.