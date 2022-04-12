Karabük'te çocuk parkında heyelan
Karabük’te, çocuk parkında heyelan meydana gelirken, 4 metre çökmenin olduğu alanda istinat duvarı yıkıldı.
Kentte aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40 No’lu Sokak'ta bulunan çocuk parkında, heyelan meydana geldi.
4 metrelik çökmenin olduğu alanda istinat duvarının da yıkıldığı görüldü.
Parktaki bazı dükkanların zeminlerinde çatlak oluştuğu belirtildi.
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