Karabük'te çocuk parkında heyelan

Karabük’te, çocuk parkında heyelan meydana gelirken, 4 metre çökmenin olduğu alanda istinat duvarı yıkıldı.

DHA
12 Nisan 2022 Salı, 15:45
Karabük'te çocuk parkında heyelan
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Kentte aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40 No’lu Sokak'ta bulunan çocuk parkında, heyelan meydana geldi.

4 metrelik çökmenin olduğu alanda istinat duvarının da yıkıldığı görüldü.

Parktaki bazı dükkanların zeminlerinde çatlak oluştuğu belirtildi.


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