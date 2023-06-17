Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti

Bursa’da bir kayınpeder, aralarında husumet bulunan ve sokak ortasında tartıştığı damadının boğazını kesti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 07:12
Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti
Abone Ol google-news

Merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde; aralarında husumet bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı.

BOĞAZINI KESTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz’ün boğazını kesti. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz’ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.


Adli Tıp Kurumu Bursa

İlgili Haberler

Bursa’da taksi ücretlerine yüzde 50 zam

Bursa’da taksi ücretlerine yüzde 50 zam
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın!

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın!
Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

En Çok Okunan Haberler