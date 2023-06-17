Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti

Yayınlanma: 17.06.2023 - 07:12

Güncelleme: 17.06.2023 - 07:14

Merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde; aralarında husumet bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı.

BOĞAZINI KESTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz’ün boğazını kesti. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz’ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.