Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti
Bursa’da bir kayınpeder, aralarında husumet bulunan ve sokak ortasında tartıştığı damadının boğazını kesti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde; aralarında husumet bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı.
BOĞAZINI KESTİ
Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz’ün boğazını kesti. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz’ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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