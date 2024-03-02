Telefon dolandırıcılarına operasyon... Tutuklamalar var!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:12
Telefon dolandırıcılarına operasyon... Tutuklamalar var!
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık olaylarında kullandığı dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.


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