Karabük'te elektrikli battaniye evi yaktı!
Karabük'te, evde elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Evde bulunan ve dumandan etkilenen Süleyman Öndersev, hastaneye kaldırıldı.
Karabük Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 33’üncü Cadde'deki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında, Süleyman Öndersev'e ait dairede, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.
İlk belirlemeye göre elektrikli battaniyeden çıkan yangın, evin tamamına yayıldı. Dumanları gören komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evde zarar oluşurken, dumandan etkilenen Süleyman Öndersev, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öndersev'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangınla, ilgili soruşturma başlatıldı.
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