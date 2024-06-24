Karabük’te erkek dehşeti: Çay ocağında bıçakladı

Karabük’te arkadaşı ve teyzesi ile oturan genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:45
Karabük’te erkek dehşeti: Çay ocağında bıçakladı
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Olay, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesinde meydana geldi. M.D. isimli şahıs eski kız arkadaşı olan Emine A.’yı teyzesi ve arkadaşı ile çay ocağında otururken yakaladı.

M.D. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı genç kadını yanında getirdiği bıçakla kasık bölgesinden yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


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