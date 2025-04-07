Karabük'te iş cinayeti: Başına 'dal' düşen 50 yaşındaki ağaç kesim işçisi kurtarılamadı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda ağaç keserken sırasında kopan dalın başına isabet ettiği Salih Demir (50), hayatını kaybetti.

Karabük'te iş cinayeti: Başına 'dal' düşen 50 yaşındaki ağaç kesim işçisi kurtarılamadı
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DHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:41

Acı olay, dün akşam saatlerinde Gökpınar köyü Karakışla mevkisinde meydana geldi. 

Ormanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Salih Demir'in başına, çalışmalar sırasında düşen bir dal isabet etti. 

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlıkçıların kontrolünde Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Salih Demir'in cenazesi inceleme sonrası Safranbolu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #İşçi #karabük

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