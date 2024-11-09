Karabük'te kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda 'casus kamera' ele geçirildi
Karabük’te kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonda, yasaklı casus kameraların satışını yapan 2 şahıs yakalandı.
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde il genelinde casus kamera olarak adlandırılan ve satışı yasak olan gizli kameraları çeşitli ürünler içerisinde gizleyerek internet üzerinden satış yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Baskında içerisinde ses kaydı ve gizli kamera bulunan çok sayıda duman dedektörleri, powerbank, şarj adaptörleri, dijital ve analog masa saati, kol saati, elektrik prizleri, seyyar prizler, buvat ve avize kapakları, oda kokuları, hesap makineleri, kalemler, termometreler, ses bombaları, heykel saatler gibi birçok eşya ele geçirildi.
EKİPMANLARA EL KONULDU
Ayrıca, operasyon sırasında çok sayıda elektronik devre, elektronik kart, gizli kamera, gizli mikrofon, batarya, anten gibi yapıma hazır gizli kamera ekipmanlarına da el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler E.İ. ve E.İ. hakkında 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
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