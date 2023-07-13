Erzurum'da korkunç kaza... 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı!

Aşkale ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 17:44
Erzurum'da korkunç kaza... 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı!
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Erzurum-Erzincan karayolu Tepebaşı Geçidi mevkiinde Salih Özkartal (41) idaresindeki 34 EDJ 834 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Mehmet Yurttapan (60) yönetimindeki 07 CTK 18 otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüje çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, camdan fırlayan Ayten Y. (44) olay yerine hayatını kaybederken, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Aşkale çarptı araç kaza otomobil sürücü yaralı

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