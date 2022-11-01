Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

01 Kasım 2022 Salı, 16:20

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Eskipazar ilçesine bağlı Adiller ve Büyükyayalar köylerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar kubar esrar ve kenevir tohumu ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ü. (27), Z.S. (61) ve S.Ö.'nün (27) jandarmadaki işlemleri sürüyor.