Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Eskipazar ilçesine bağlı Adiller ve Büyükyayalar köylerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar kubar esrar ve kenevir tohumu ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ü. (27), Z.S. (61) ve S.Ö.'nün (27) jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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