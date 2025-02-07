Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı!
Karabük ve Safranbolu ilçesinde yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Üzerinde kuru sıkı tabanca bulunduran şüpheli şahsa ayrıca 11 bin 977 TL para cezası uygulandı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve Safranbolu ilçesinde yapılan iki farklı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şahsın üzerinde, eşyalarında, aracında ve ikametlerinde yapılan aramada; 3 adet çeşitli ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt, 6,9 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, birer adet sentetik ecza hap, kuru sıkı tabanca, şarjör, 8 adet fişek, 1 adet bıçak, 2,5 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, 4 adet cep telefonuna ise incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, üzerinde kuru sıkı tabanca bulunduran şüpheli şahsa ayrıca 11 bin 977 TL para cezası uygulandı.
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