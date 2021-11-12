Karabük'te üzerine demir düşen genç işçi yaşamını yitirdi
Karabük'te bir haddehanede üzerine demir düşen 20 yaşındaki Serdar Demirel hayatını kaybetti.
Karabük merkez Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan haddehanede çalışan Serdar Demirel (20), henüz belirlenemeyen nedenle üzerine düşen demirlerin altında kaldı.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden çıkarılan işçi, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haddehanede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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