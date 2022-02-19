Karabük’te vizon görüldü
Karabük’te sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizonu yolun kenarında gören yurttaş o anları cep telefonu ile kaydetti.
Karabük’te bir yurttaş, yolun kenarında bir şeyler yiyen vizonla karşılaştı. İlk başlarda ne olduğunu anlamaya çalışan yurttaş, sansargiller ailesinin gelincik türü olan vizonu cep telefonu ile kaydetti.
Vizon, bir süre sonra korktuğu için bulunduğu yerden kaçarak uzaklaştı.
GÖZDEN KAYBOLDU
Bir evin bahçesinde de görüntülenen vizon, yurttaşların şaşkınlığına neden oldu. Kiminin “sansar” kiminin “porsuk” dediği vizon buradan da uzaklaşarak gözden kayboldu.
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