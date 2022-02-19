Karabük’te vizon görüldü

19 Şubat 2022 Cumartesi, 11:57

Karabük’te bir yurttaş, yolun kenarında bir şeyler yiyen vizonla karşılaştı. İlk başlarda ne olduğunu anlamaya çalışan yurttaş, sansargiller ailesinin gelincik türü olan vizonu cep telefonu ile kaydetti.

Vizon, bir süre sonra korktuğu için bulunduğu yerden kaçarak uzaklaştı.

GÖZDEN KAYBOLDU



Bir evin bahçesinde de görüntülenen vizon, yurttaşların şaşkınlığına neden oldu. Kiminin “sansar” kiminin “porsuk” dediği vizon buradan da uzaklaşarak gözden kayboldu.