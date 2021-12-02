Karaburun'da çocuklara anaokulu, gençlere kurs merkezi

02 Aralık 2021 Perşembe, 10:57

Mordoğan hizmet binası yanında hizmet veren anaokulu, çocukların ilkokula hazırlık süreçlerine yardımcı olurken, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkıda bulunacak. Gençlere yönelik projeler içerisinde Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın seçim dönemi vaatleri arasında yer alan Karaburun Belediyesi Kurs Merkezi de faaliyete başladı. 8. ve 12. sınıf öğrencilerine Türkçe, matematik ve İngilizce branşlarında tamamıyla ücretsiz olarak destek eğitimi veren kurs merkezi ilk aşamada 36 öğrenciye eğitim veriyor.

Gerek anne ve babalardan gerekse de gençlerden bu yönde gelen taleplere çözüm üretmek amacıyla harekete geçtiklerini belirten Erdoğan, Karaburun Belediyesi’nin vatandaşların vergilerinden oluşan mütevazı bütçesini en verimli şekilde kullanarak, ilçenin ortak refahına hizmet edecek projeler geliştirdiklerine dikkat çekti.

Erdoğan, “Anaokulumuzda, olabilecek en iyi imkânlar ile çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Rengârenk bir dünyada evlatlarımızın keyifle vakit geçirmelerini ve ailelerinin gözü arkada kalmadan anaokuluna bırakabilmelerini amaçladık. Kurs merkezimizde ise belediyemizin kısıtlı imkânlarını azami verimlilikte kullanarak İzmir’e gitme olanağı bulamayan öncelikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize farklı branşlarda bu hizmeti sunduk. Kursa Karaburun ilçe merkezinden katılan öğrenciler için ulaşımlarını ücretsiz sağlayacak bir servis aracı da tahsis ettik. Güçlü bir geleceğin inşasının evlatlarımıza vereceğimiz doğru eğitimler ile mümkün olacağına inanıyoruz” dedi.