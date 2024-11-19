Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Münci Kalayoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 18:03

Güncelleme: 19.11.2024 - 18:03

Ağustos ayında beyin kanaması geçirdikten sonra demans tedavisi görürken 17 Kasım'da İstanbul'daki evinde yaşamını yitiren dünyanın en iyi cerrahlarından Kalayoğlu (84) için Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü'nde tören yapıldı.

Nusret Arsel Konferans Salonu'ndaki törene, merhumun eşi Belkıs Kalayoğlu, oğulları Sinan ve Murat'ın yanı sıra meslektaşları ve bazı akademisyenler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Prof. Dr. Kaya Yorgancı, Kalayoğlu ailesinde çok sayıda kıdemli doktor bulunduğunu, merhumun da onlardan esinlendiğini söyledi.

Münci Kalayoğlu'nun eğitim hayatı boyunca kendisine yol gösterdiğini ifade eden Yorgancı, "Lise ve üniversiteyken 3-5 cümleyle ne yapacağımı veya ne yapmam gerektiğini söylerdi. Onun için biz ufuk çizgimizi kaybettik." dedi.

Törende öğrenci ve meslektaşları Kalayoğlu'yla ilgili anılarını anlattı.

Program sonunda salondakiler, alkışlarla cenazeyi uğurladı.

Kalayoğlu'nun cenazesi daha Zincirlikuyu Camisi'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına Kalayoğlu'nun çok sayıda meslektaşı, öğrencileri, hastaları ve ailesi katıldı.

Törene katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vefat dolayısıyla üzgün olduklarını söyledi.

Kalayoğlu’nun organ nakli konusunda dünya çapında önemli bir isim olduğuna dikkati çeken Güner, "Münci hocamız, Türk tıbbının yetiştirdiği, organ nakline gönül vermiş, bu alanda tanınmış çok değerli bir hocamızdı. Onu yetiştirdiği öğrenciler, şifasına vesile olduğu hastalar ve bıraktığı eserlerle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Belkıs Kalayoğlu ise 52 yıllık hayat arkadaşını kaybetmekten dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Eşinin ABD'de karaciğer nakli alanında yaptığı çalışmalara değinen Kalayoğlu, şunları kaydetti:

"İlk dönemlerde nakiller epey zorluydu. Operasyonlar 48 saat sürüyordu. Ben, iki gün kendisini göremiyordum. Ertesi günü gelip 3 saat uyuyup tekrar hastaneye gidiyordu. 2006'da Türkiye'ye döndük. Çalışmalarına burada da devam etti. Mesleğini çok seviyordu. Bugün burada pek çok hastası da var, taziyeye geldiler. Mutlu bir evliliğimiz vardı ve huzur içinde vefat etti."

"CANLIDAN NAKİLLERDE TEK İSİMDİ"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez de cerrahi alanında efsane olmuş bir insanı yitirdiklerini söyledi.

Kalayoğlu'nun gerek cerrahi gerekse insani ilişkilerde örnek olduğunu anlatan Sönmez, "Karaciğer naklinde sadece Türkiye değil dünyaca ünlü bir cerrahımızdı. Canlıdan nakillerde tek isimdi. ABD'de canlıdan nakil yapma alanında yetişmek isteyen cerrahlar vardı. Dünyaya karaciğer naklini öğreten bir cerrahtı." dedi.

Aile üyelerinin taziyeleri kabul ettiği tören sonrası Kalayoğlu'nun cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.