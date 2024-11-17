Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 20:37

Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir de demans tedavisi gören 84 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Cenaze töreninin Salı günü İstanbul'da yapılması bekleniyor.

Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.


Etiketler: #münci kalayoğlu #Cenaze #Doktor

İlgili Haberler

Maltepe'de doktora saldıran şüpheli tutuklandı

Maltepe'de doktora saldıran şüpheli tutuklandı
ABD'li doktorlar uyardı: Uykusuz hissetmek o hastalığı işaret ediyor!

ABD'li doktorlar uyardı: Uykusuz hissetmek o hastalığı işaret ediyor!
Genç kadın kabusu yaşamıştı: Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte doktora' suç duyurusu

Genç kadın kabusu yaşamıştı: Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte doktora' suç duyurusu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler