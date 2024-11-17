Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir de demans tedavisi gören 84 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.
Cenaze töreninin Salı günü İstanbul'da yapılması bekleniyor.
Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.
Etiketler: #münci kalayoğlu #Cenaze #Doktor
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