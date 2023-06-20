Sinop'ta engelli kişi odasında ölü bulundu
Sinop'un Boyabat ilçesinde bedensel engelli bir kişi odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Fidanlık Sokak'ta tek katlı evde anne ve ağabeyi ile yaşayan bedensel engelli Ercan Gürbüz (50), kapısını kilitlediği odasından uzun süre çıkmayınca ailesi şüphelendi.
İçeriden ses gelmemesi üzerine camdan odaya giren yakınları, Gürbüz'ü bilgisayar masası önündeki sandalyede hareketsiz vaziyette buldu.
Ailenin polise haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Ercan Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Gürbüz'ün cenazesi otopsi için Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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