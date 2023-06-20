Sinop'ta engelli kişi odasında ölü bulundu

Sinop'un Boyabat ilçesinde bedensel engelli bir kişi odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 20.06.2023 - 17:32
Sinop'ta engelli kişi odasında ölü bulundu
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Fidanlık Sokak'ta tek katlı evde anne ve ağabeyi ile yaşayan bedensel engelli Ercan Gürbüz (50), kapısını kilitlediği odasından uzun süre çıkmayınca ailesi şüphelendi.

İçeriden ses gelmemesi üzerine camdan odaya giren yakınları, Gürbüz'ü bilgisayar masası önündeki sandalyede hareketsiz vaziyette buldu.

Ailenin polise haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Ercan Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Gürbüz'ün cenazesi otopsi için Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 


Sinop engelli ölü bulundu

İlgili Haberler

İstanbul’da yine tarikat dehşeti: Tecavüze uğrayan zihinsel engelli kadın intihar etti!

İstanbul’da yine tarikat dehşeti: Tecavüze uğrayan zihinsel engelli kadın intihar etti!
Lise öğrencilerin ‘görme engelli bireyler’ için forma projesi TÜBİTAK finalinde

Lise öğrencilerin ‘görme engelli bireyler’ için forma projesi TÜBİTAK finalinde
Filyos Çayı'nda kayıp engelli kadının cansız bedeni bulundu

Filyos Çayı'nda kayıp engelli kadının cansız bedeni bulundu

En Çok Okunan Haberler