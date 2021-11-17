Karadağ'ı yendik, tamam da!

17 Kasım 2021 Çarşamba, 00:41

Ünlü futbol yorumcusu Osman Korkmazel, 2-1 kazandığımız Karadağ maçının Katar 2022 için yetmeyişine dikkat çekerken, play-off'lardaki zorlu baraj müsabakalarına vurgu yaptı.

İşte Osman Korkmazel'in yorumu:

Karadağ yenilir yutulur lokma değil. Hollanda 2’nci yarı bir boşladı, ani kontralar ile skoru 2-0’dan 2-2’ye getirdiler. Çok ama çok dikkatli olmamız lazım...Kadroda küçük oynama yaptı Stefan Kuntz, merkez kuvvetlendirici Berat’ı; kenar hızlandırıcı Abdülkadir Ömür’ü görevlendirdi. Amac kontra çıkışlar yapan Karadağ’ı, gol bölgemize sokmamak. Henüz Karadağ’ı tartma anları yaşıyorduk ki, Berat’ın yanlış pasıyla bir anda gol sahasına daldılar ve Begiraj’ın usta işi vuruşuyla öne geçtiler. Tekrar 6-5-1 savunmasına çekildiler. Evet Cebelitarık maçındaki gibi 3’ncü bölgede sık dolaşıyorduk ama seri yer değişimi, çapraz koşular ve 2’ye 1’ler yapamıyorduk. Golü ne zaman bulduk; A.Ömür’ün kenardan aşırtma ortasına, Kerem’in akıl dolu vuruşuyla. Sonrasında yerden sert ortalar yapıyorduk da, Alman hakem devreyi bitiren düdüğünü çaldı.

Kuntz haklı olarak çok hata yapan Berat’ın yerine Orkun ile başladı 2’nci yarıya.

Karadağ kapalı savunmaya devam. Biz de inatla bastırıyorduk. Ve dk. 59’u gösterdiğinde Orkun bazuka bir vuruşla öne geçirdi bizi. Karadağ gol sahasına yöneliyor, eyvah ki eyvah dk. 63’te Çağlar gol çizgisinden topu çıkarıyor.

Aman çocuklar sakin olmak lazım.

Kuntz taze kuvvet Kenan’ı aldı yetmedi, yorgun gözüken Kerem ve A.Ömür’ü de değiştirdi. İyi top çeviriyoruz, dk. 82 Çağlar kafayı yapıştırdı olmadı. Haydi çocuklar. Uzatmalara geçtik. Maç bitmek bilmiyor.

Evet bitirdik maçı.

Çok şükür, Karadağ’ı ölümüne oynayıp yendik.

Hepsini kutlayalım oyuncularımızdan, teknik heyete ve tüm emeği geçenlere dek…

Amma ve lakin Katar 2022 için bundan sonrası, tarihi bir önem arz ediyor. Play Off maçları var, 2 maç oynayacağız, 2’sini de kazanmamız şart. Yoksa Katar 2022 Dünya Kupası’nı, ‘hayal dünyamızda’ görürüz...