Karadeniz kahverengiye döndü

Yağışların etkili olduğu Samsun'da debisi yükselen akarsuların Karadeniz'e döküldüğü noktalar kahverengiye döndü.

İHA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:48
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Samsun'da son iki gün içinde metrekareye 100 kiloya yakın yağış düştü. Yağışlar sahile yakın bölgelerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde etkili oldu. Kar sularının erimesi ve yağmur nedeniyle debileri yükselen akarsular çamur rengini aldı. Çamur akan akarsular, Karadeniz'in mavi renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

Karadeniz'in sahile yakın kısmında deniz suyunun rengi kahverengi olurken, çamurumsu bir görünüme büründü. Samsun’dan denize dökülen Mert ve Kürtün Irmaklarından kar ve yağmurun etkisiyle çamur aktı. Irmakların denize döküldüğü bölgeler kahverengiye dönerken ufuk çizgisine yakın kısımdaki deniz suyu ise mavi rengini korudu. 

Yağmur yağmadan önce Karadeniz'in sularının mavi olduğunu ifade eden yurttaşlar, “Son günlerde Samsun'a yoğun bir şekilde yağmur yağdı. Yağmur sularının Karadeniz ile buluşmasıyla birlikte sahil kesiminde denizin rengi kahverengiye döndü” dedi. 

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun'da yağışlı havanın devam etmesinin tahmin edildiğini açıkladı. 

 


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