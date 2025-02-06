Karadeniz'de boyu 5 metreyi bulan dalgalar sahil yoluna ulaştı!
Samsun'un Canik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Denizin taştığı sahil yolu taş ve kumla doldu.
Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi. Canik ilçesi sahilinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde yer yer yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu.
Dalgalar, duvarı aşarak sahil yoluna ulaştı.? Sahil yolunun bazı kesimleri, dalgaların taşıdığı kum ve taşlarla doldu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil şeridinde dalgaların getirdiği malzemelerin temizlenmesi için çalışma yürüttü.?
Etiketler: #dalga #deniz #karadeniz #Rüzgar
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