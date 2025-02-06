Karadeniz'de boyu 5 metreyi bulan dalgalar sahil yoluna ulaştı!

Samsun'un Canik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Denizin taştığı sahil yolu taş ve kumla doldu.

Karadeniz'de boyu 5 metreyi bulan dalgalar sahil yoluna ulaştı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:02

Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi. Canik ilçesi sahilinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde yer yer yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Dalgalar, duvarı aşarak sahil yoluna ulaştı.? Sahil yolunun bazı kesimleri, dalgaların taşıdığı kum ve taşlarla doldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil şeridinde dalgaların getirdiği malzemelerin temizlenmesi için çalışma yürüttü.?


Etiketler: #dalga #deniz #karadeniz #Rüzgar

İlgili Haberler

Bodrum'da fırtına esareti... Dalga boyu 3 metreyi aştı, feribot seferleri iptal oldu!

Bodrum'da fırtına esareti... Dalga boyu 3 metreyi aştı, feribot seferleri iptal oldu!
BUDO duyurdu: Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli!

BUDO duyurdu: Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli!
Meteoroloji açıkladı: 6 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 6 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler