Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi: Kesinlikle dokunmayın
Karadeniz'de son aylarda sıkça rastlanan yunus ölümlerinden sonra yeni bir vaka görüldü. Ölü olarak sahillere vuran çok sayıda ‘kara gerdanlı dalgıç kuşu', ölüm sebepleri araştırılmak üzere incelemeye alındı.
Karadenizli vatandaşlar yunus balıklarının ölümünden sonra farklı bir türde korkutan manzarayla karşılaştı. Son günlerde birçok noktada sahillere vuran kara gerdanlı dalgıç kuşlarının ölümleri dikkat çekiyor
Özellikle Sinop ve Samsun'un sığ kesimlerinde ölü olarak sahillere vuran çok sayıda kuş, Sinop 10. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bölgeden alındı.
Doç. Dr. Biyolog Evrim Sönmez, denizlerde görülen kuş türü hakkında bilgiler verdi. Sönmez, “Gavia arctica dediğimiz bir tür, Türkçe adıyla kara gerdanlı dalgıç dediğimiz, dalgıçgiller familyasından bir su kuşu. Özellikle kış dönemini Türkiye'de geçiriyor, daha sonra da üreme bölgeleri olan Norveç, İsveç veya Kanada'nın kıyılarına giderler. Sinop bölgesinde 20-25 tane kuş ölümünden bahsediliyor, Samsun'da da bir grup kara gerdanlı dalgıcın ölümünden bahsediliyor. Bu kuşların ölüm nedenlerine şu anda bir şey söylemek imkânsız” diye konuştu.
VİRÜS İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Dr. Sönmez, geçen yıllarda Kanada bölgesinde bu türlerin Batı Nil virüsüne yakalandıklarını, yeniden bir virüs tablosuyla karşılaşma ihtimali olduklarını söyledi. Sönmez, “Açlık olabilir ilk etapta aklımıza gelen veya Batı Nil virüsü dediğimiz bir virüs var bu birkaç yıl önce Kanada'nın kıyılarında kara gerdanlı dalgıçların bir kısmında bulunmuş, onun nedeni olabilir. Balıkçı ağlarına takılmış olabilir ama düşük bir ihtimal. Onun için virütik, bakteriyolojik veya toksikolojik testlerin öncelikle yapılması gerekiyor net bir karar verebilmek için” şeklinde konuştu.
“KESİNLİKLE ÇIPLAK ELLE DOKUNULMASIN”
Sönmez, bulaşıcı virüs ihtimali olabileceğinden vatandaşlara kesinlikle dokunmamaları gerektiğini dile getirdi. “Milli Parklar ya da yetkili kişilere haber versinler, o kişiler zaten gerekli kıyafetleri giyip toplayacaktır. Kesinlikle çıplak elle dokunulmasın” dedi.
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