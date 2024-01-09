Karaköy'de tramvay kamyonete çarptı: 1 yaralı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:50

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:56

Karaköy'de Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

(FOTOĞRAF)