Karaman'da acı olay... Yaşlı adam barakada ölü bulundu!

16.10.2025 14:30:00
İHA
Tek başına yaşayan 82 yaşındaki Ali Servet Bağcı, kaldığı barakada ölü bulundu. Bağcı'nın ölümüne ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hamidiye Mahallesi Oduncular Sitesi'nde acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; yalnız yaşadığı öğrenilen Ali Servet Bağcı (82), esnaf tarafından kaldığı evde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisin yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

