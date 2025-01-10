Karaman-Konya yolunda 13 araç birbirine girdi: Yaralılar var...
Karaman’da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 6 otomobil, 3 tır, 3 tanker ve 1 midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Karaman-Konya karayolunun 7. kilometresinde, sabah saat 08.15 sıralarında yoğun sisi ve buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybeden 6 otomobil, 3 tır, 3 tanker ve 1 midibüs iki ayrı şeritte zincirleme kazaya karıştı.
YARALILAR VAR
Kazada araçlarda bulunan 1’i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD, Polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kaza yerine ulaşan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Karaman-Konya kara yolu gidiş ve geliş yönüne trafiğe kapatıldı.
Kaza nedeniyle kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar devam ederken, karayolları ekipleri buzlanan yolda tuzlama çalışması başlattı.
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