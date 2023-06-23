Karaman’da 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Karaman’da önceki gün ortadan kaybolan 13 yaşındaki Ayşe İpek'ten haber alınamıyor. Ailesi, İpek için kayıp başvurusunda bulundu.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 15:30
Karaman’da 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
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Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden 13 yaşındaki Ayşe İpek, dün öğle saatlerinde evlerine yakın olan babası İbrahim İpek’in işyerine gitti. Ayşe İpek, bir süre burada durduktan sonra iş yerinden ayrıldı.

KAYIP BAŞVURUSU YAPTILAR

Küçük kızın evine dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi hemen polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ailesi dün öğle saatlerinden beri kendisinden haber alamadıkları kızları Ayşe’nin yerini bilen veya görenlerin insanlık namıma polise haber vermelerini istedi.


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