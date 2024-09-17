Karaman'da jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Karaman’da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda tarihi eser ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 11:05

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, il merkezinde E.C. isimli şahsın elinde bulunan uyuşturucuyu satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 36 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 20 kök kenevir bitkisi, 19 gram kubar esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alına E.C., haklarında adli işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Etiketler: #KARAMAN

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