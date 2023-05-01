5 kişinin yaralandığı silahlı 'aidat' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep’te bir sitede oturanlar arasında aidat ödememe nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Biri ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga sırasında çekilmiş görüntülerde taraflardan birinin diğer tarafa ateş etme anları ise saniye saniye yer aldı.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 15:45
5 kişinin yaralandığı silahlı 'aidat' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
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Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan bir sitede, önceki akşam saatlerine doğru site sakinleri arasında aidat ödememe nedeniyle tartışma çıkmış ve kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla ateş etmiş ve olayda silahlardan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu Mehmet K., Mustafa K., Ahmet K., Recep K. ve İsmail K. yaralanmıştı.

KAVGA ANINA AİT CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sitede oturanlar arasında aidat ödememe nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Biri ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga sırasında çekilmiş görüntülerde taraflardan birinin diğer tarafa pompalı tüfekle ve tabanca ile ateş etme anları ise saniye saniye yer aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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