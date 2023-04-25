Güvenli liman savaşının kazananı İsviçre frangı oldu

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:24

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:24

İsviçre frangı, dalgalı bir yıl geçiren piyasalarda geleneksel rakibi Japon yeni karşısında 40 yılın zirvesine çıktı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre; Japonya Merkez Bankası’nın Cuma günü ultra gevşek para politikasını değiştirmeme kararı para birimi yen’e baskı yaptı.

İsviçre Merkez Bankası negatif faiz politikasını geçen yıl terk ederek faiz artış döngüsüne başlamıştı.

RBC Capital Markets stratejistleri frank’ın yen karşısında yükselişinin devam edebileceğini belirterek hedef seviyenin 153,50 olduğunu bildirdi. Yen, bugün frank karşısında 151,50 civarında seyrediyor.

Bu sene yen’e karşı kazanan tek Avrupa para birimi frank değil. Euro da bu sene Avrupa Merkez Bankası’ndan daha fazla faiz artışı beklentisiyle yen karşısında yüzde 5’ten fazla yükseliş kaydetti.

SBI Liquidity Market Araştırma Müdürü Marito Ueda, Japonya’nın para politikasında ufak bir değişim olsa dahi euro’nun yen karşısında küresel finansal krizden beri ilk kez 150 seviyesine yükselebileceğini belirtti. Uzman “En iyi ihtimalle Japon Merkez Bankası getiri eğrisi kontrolünde ayarlamalar yapabilir, bu nedenle yen çok fazla değer kazanmayacak. Para biriminde kademeli değer kaybı sürecek, euro bu nedenle 150 eşiğini kırabilir” diye konuştu.