Karaman'da feci olay: Fırında çalışan kadın elini kıyma makinesine kaptırdı
Karaman'da elini kıyma makinesine kaptıran kadın tedavi altına alındı.
Rauf Denktaş Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Yudum D. (40), mutfak bölümünde bulunan kıyma makinesine elini kaptırdı.
SAĞ ELİ KOPTU
Sağ eli bileğinden kopan kadın, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yudum D, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Makinede sıkışan el ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye gönderildi.
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