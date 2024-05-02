Karaman'da feci olay: Fırında çalışan kadın elini kıyma makinesine kaptırdı

Karaman'da elini kıyma makinesine kaptıran kadın tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 14:14
Karaman'da feci olay: Fırında çalışan kadın elini kıyma makinesine kaptırdı
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Rauf Denktaş Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Yudum D. (40), mutfak bölümünde bulunan kıyma makinesine elini kaptırdı.

SAĞ ELİ KOPTU

Sağ eli bileğinden kopan kadın, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yudum D, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Makinede sıkışan el ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye gönderildi.


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