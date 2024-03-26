Ekonomik bir lezzet: Kıymasız sömelek tarifi...

Köftenin sadece kıymadan olmadığını kanıtlar nitelikte olan kıymasız sömelek tarifi, iftar sofralarınızın yeni lezzeti olacak...

Furkan Albayrak
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:51
Ekonomik bir lezzet: Kıymasız sömelek tarifi...
Abone Ol google-news

İftar sofralarında alternatif lezzetler arayan yurttaşlar için kıymasız sömelek tarifi aranan lezzet olacak. Anadolu'nun yöresel lezzetlerinden biri olan kıymasız sömelek, sofralarınızın yeni tadı olmaya büyük bir aday. İşte, kıymasız sömelek tarifi...

KIYMASIZ SÖMELEK TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı ince bulgur
  • 1 su bardağı irmik
  • 2 su bardağı kaynar su
  • 1 çay bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon

Üzeri İçin:

  • 1/2 kase sarımsaklı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber (tatlı)

Yapılış

  1. İrmik ve bulguru bir kaba alın. Üzerine sıcak suyu ekleyin, kapağı kapalı halde 10 dakika dinlendirin.
  2. Yumurtayı, salçayı, tuzu, karabiberi ve kimyonu ilave edin. Ardından karıştırın.
  3. Unu ilave ederek yoğurun.
  4. Elinizle serçe parmağı büyüklüğünde şekil verin.
  5. Kızgın yağda güzelce kızartın ve tabağınıza alın.
  6. Üzerine sarımsaklı yoğurdu ekleyin ve kızdırdığınız tereyağında toz biberi de ekleyin. Afiyet olsun!

kıymasız sömelek tarifi haberleri tarif haberleri pratik tarifler haberleri pratik tarif haberleri

İlgili Haberler

İftar sofralarına şifa getirecek pratik lezzet: Telbine çorbası tarifi...

İftar sofralarına şifa getirecek pratik lezzet: Telbine çorbası tarifi...
Sırrı püf noktasında! Ustasından pastane usulü güllaç tarifi...

Sırrı püf noktasında! Ustasından pastane usulü güllaç tarifi...
Klasikten vazgeçmeyenler için: Leziz Hünkar Beğendi tarifi

Klasikten vazgeçmeyenler için: Leziz Hünkar Beğendi tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler