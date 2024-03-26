Ekonomik bir lezzet: Kıymasız sömelek tarifi...

Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:51

Güncelleme: 26.03.2024 - 12:51

İftar sofralarında alternatif lezzetler arayan yurttaşlar için kıymasız sömelek tarifi aranan lezzet olacak. Anadolu'nun yöresel lezzetlerinden biri olan kıymasız sömelek, sofralarınızın yeni tadı olmaya büyük bir aday. İşte, kıymasız sömelek tarifi...

KIYMASIZ SÖMELEK TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

2 su bardağı kaynar su

1 çay bardağı un

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı salça

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Üzeri İçin:

1/2 kase sarımsaklı yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber (tatlı)

Yapılış