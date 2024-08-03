Karaman’da kenevir operasyonu: 3 gözaltı
Karaman’da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, M.U., M.D. ve S.Ç. isimli şahısların kenevir bitkisi yetiştirerek satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, şahısların bahçelerinde yaptığı aramada, 108 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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