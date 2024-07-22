Kenevir yetiştirmek için evinin balkonuna gizli sera kurdu
Karaman’da evinin mutfak balkonuna kurduğu gizli bölmede iklimlendirme ve sulama sistemiyle kenevir yetiştiren bir kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde harekete geçen ekipler eve baskın düzenledi.
Polis, evde yaptığı aramada evin mutfak balkonuna kurulan gizli serada kenevir yetiştirildiğini belirledi.
Yapılan aramalarda, 3 kök kenevir maddesi, 6.31 gram esrar, 0.19 gram toz esrar, 25 litre kaçak alkol, 1 adet viski yapım kiti ve kenevir üretimi için aparat ele geçirdi. Ekipler evinde kenevir yetiştirdiği ileri sürülen M.C.’yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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