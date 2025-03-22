Karaman’da müstakil evde feci yangın: Ölü ve yaralı var!

Ermenek ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Karaman’da müstakil evde feci yangın: Ölü ve yaralı var!
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İHA
Yayınlanma: 22.03.2025 - 15:45

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kayaönü köyünde feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; sahur vaktinde iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ermenek Belediyesi itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev sakinlerinden Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Mustafa Sak (83) hayatını kaybederken, eşi Şerife Sak (73) yaralandı.

Yapılan incelemenin ardından Sak'ın cenazesi Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Cenaze #KARAMAN #müstakil ev #Yangın

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