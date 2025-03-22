Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada yangın çıktı
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Merkez Mahallesi Kasapoğlu Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın bodrum katında bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.
Evsizlerin veya madde bağımlılarının çıkardığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü. İçeride bulunan eski koltuk takımı ve benzeri eşyalar alev alev yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Pencereleri sökülmüş binanın birinci katındaki bir evin yan balkon kapısının üzerinin battaniye ile kapalı olduğunu fark eden görevliler içeride birilerinin olabileceğinden şüphelenerek kontrol etti.
4 katlı binada inceleme yapan ekipler içeride kimsenin olmadığını belirledi.
Etiketler: #Avcılar #Yangın #kentsel dönüşüm
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