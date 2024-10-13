Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı

Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 08:01

Feci kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu’nun 15. kilometresinde meydana geldi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Etiketler: #Ambulans #Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #KARAMAN

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