Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Feci kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu’nun 15. kilometresinde meydana geldi.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi’nde polise saldırı!
- Eşini ve 4 çocuğunu katletti, intihar etti!
- İşte il olması muhtemel 19 ilçe
- Erdoğan'dan 'yeni çözüm süreci' açıklaması
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çukuru' üretildi!
- 'Tehlike büyük, İsrail gelecek' diye...'
- Bir avukat yaralandı, sandalyeler havada uçtu!
- Meclis başkanı, kendi kullandığı uçakla Beyrut’a indi
- Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı!
- Akaryakıt istasyonunda dev patlama!