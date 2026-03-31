Karar Resmi Gazete'de: Aidat borçlarının ortak alanlara asılması kişisel veri ihlali sayıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), toplu yapılarda apartman sakinlerinin aidat, avans ve demirbaş borçlarına ilişkin listelerin asansör, bina girişi ve koridor gibi ortak alanlara asılmasını 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı buldu. Kurul, bu uygulamaların ivedilikle sonlandırılmasını kararlaştırdı.

KVKK, toplu yapılarda apartman/site sakinlerine ait borç bilgilerinin ortak yerlere asılması hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 18 Şubat 2026 tarihli ve 2026/348 sayılı İlke Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kurul kararına göre, bu tür listelerde yer alan ad, soyadı, daire numarası, borç miktarı ve gecikme süresi gibi bilgiler kişisel veri niteliğinde olmaktadır. Ortak alanlara asılması halinde ise yetkisiz üçüncü kişilerin erişimine açılmaktadır. Karara göre, panoya borçlu bilgisi asılması, Whatsapp gruplarından borçluların ifşası gibi uygulamalara son verilecek.

NASIL BİLDİRİM YAPILACAK?

Söz konusu duyurular, kararın ardından toplu yapıların ortak yerlerinden kaldırılacak. Borçlara ilişkin uyarılar sadece ilgililere bizzat gerçekleştirilecek.

Kurul ayrıca, veri sorumlularının kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini hatırlatarak, aksi uygulamaların idari yaptırımlara konu olabileceğine işaret etti. Kararla birlikte, apartman ve site yönetimlerinde yaygın olan “borç listesi asma” uygulamasına önemli bir düzenleme getirilmiş oldu.