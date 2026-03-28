Karar Resmi Gazete'de: 5 beldede sandık kuruluyor, seçim tarihi belli oldu

YSK'nin 5 Aralık 2025 tarihinde düzenlediği toplantısında 5 beldede Mahalli İdareler seçimi yapılması yönünde karar alındığı bildirildi.
Buna göre; Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa'da, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri ile Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke beldesinde belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçimi gerçekleştirilecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
YSK'nin kararı bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yer aldı.
Buna göre seçime katılacak yeterliliği olan siyasi parti sayısı 41 oldu:
- Adalet Birlik Partisi
- Adalet Partisi
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Anadolu Birliği Partisi
- Anahtar Parti
- Anavatan Partisi
- Ana Yol Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Demokrasi ve Atılım Partisi
- Demokratik Sol Partisi
- Demokrat Parti
- Doğru Yol Partisi
- Emek Partisi
- Gelecek Partisi
- Genç Parti
- Güç Birliği Partisi
- Hak ve Özgürlükler Partisi
- Halkın Kurtuluş Partisi
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
- Hür Dava Partisi
- İyi Parti
- Merkez Sağ Parti
- Millet Partisi
- Milliyetçi Hareket Partisi
- Milli Yol Partisi
- Ocak Partisi
- Saadet Partisi
- Sol Parti
- Teknoloji Kalkınma Partisi
- Türkiye İşçi Partisi
- Türkiye İttifakı Partisi
- Türkiye Komünist Hareketi
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
- Yenilik Partisi
- Yeni Türkiye Partisi
- Yerli ve Milli Parti
- Zafer Partisi