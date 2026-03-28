Karar Resmi Gazete'de: 5 beldede sandık kuruluyor, seçim tarihi belli oldu

YSK'nin 5 Aralık 2025 tarihinde düzenlediği toplantısında 5 beldede Mahalli İdareler seçimi yapılması yönünde karar alındığı bildirildi.

Buna göre; Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa'da, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri ile Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke beldesinde belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçimi gerçekleştirilecek.

YSK'nin kararı bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre seçime katılacak yeterliliği olan siyasi parti sayısı 41 oldu: