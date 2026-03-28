Karar Resmi Gazete'de: 5 beldede sandık kuruluyor, seçim tarihi belli oldu

Karar Resmi Gazete'de: 5 beldede sandık kuruluyor, seçim tarihi belli oldu

28.03.2026 09:46:00
Haber Merkezi
Karar Resmi Gazete'de: 5 beldede sandık kuruluyor, seçim tarihi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belde statüsü kazanan 5 beldede 7 Haziran 2026 tarihinde Mahalli İdareler seçimi yapılacağı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçime girecek siyasi partiler netleşti.

YSK'nin 5 Aralık 2025 tarihinde düzenlediği toplantısında 5 beldede Mahalli İdareler seçimi yapılması yönünde karar alındığı bildirildi.

Buna göre; Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa'da, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri ile Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke beldesinde belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçimi gerçekleştirilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

YSK'nin kararı bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre seçime katılacak yeterliliği olan siyasi parti sayısı 41 oldu:

  1. Adalet Birlik Partisi
  2. Adalet Partisi
  3. Adalet ve Kalkınma Partisi
  4. Anadolu Birliği Partisi
  5. Anahtar Parti
  6. Anavatan Partisi
  7. Ana Yol Partisi
  8. Bağımsız Türkiye Partisi
  9. Büyük Birlik Partisi
  10. Cumhuriyet Halk Partisi
  11. Demokrasi ve Atılım Partisi
  12. Demokratik Sol Partisi
  13. Demokrat Parti
  14. Doğru Yol Partisi
  15. Emek Partisi
  16. Gelecek Partisi
  17. Genç Parti
  18. Güç Birliği Partisi
  19. Hak ve Özgürlükler Partisi
  20. Halkın Kurtuluş Partisi
  21. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
  22. Hür Dava Partisi
  23. İyi Parti
  24. Merkez Sağ Parti
  25. Millet Partisi
  26. Milliyetçi Hareket Partisi
  27. Milli Yol Partisi
  28. Ocak Partisi
  29. Saadet Partisi
  30. Sol Parti
  31. Teknoloji Kalkınma Partisi
  32. Türkiye İşçi Partisi
  33. Türkiye İttifakı Partisi
  34. Türkiye Komünist Hareketi
  35. Türkiye Komünist Partisi
  36. Vatan Partisi
  37. Yeniden Refah Partisi
  38. Yenilik Partisi
  39. Yeni Türkiye Partisi
  40. Yerli ve Milli Parti
  41. Zafer Partisi
Son seçim anketinde çok sayıda parti baraj altında kaldı: İttifak planlarını değiştirecek sonuçlar!
Son seçim anketinde çok sayıda parti baraj altında kaldı: İttifak planlarını değiştirecek sonuçlar! SER-Ar'ın son seçim anketinde CHP birinci parti olurken, AKP yüzde 30.6 oyla ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 9.2 puanla üçüncü parti olurken, yüzde 6.8 oy alan MHP baraj altında kaldı. Çalışmada, MHP ile birlikte 6 partinin de baraj altında kalması dikkat çekti.
Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen ilk isim Mehmet Arı oldu
Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen ilk isim Mehmet Arı oldu Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Arı, Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçildi, diğer iki üye için seçimler Yargıtay Genel Kurulu tarafından sürdürülecek.
Erken seçim için iki tarih verdi... AKP'li kurmaydan kritik açıklama!
Erken seçim için iki tarih verdi... AKP'li kurmaydan kritik açıklama! AKP’li bir kurmay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylık planı nedeniyle erken seçimin bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, iki tarihin öne çıktığını söyledi. AKP'li isim, erken seçim için 2027 sonbaharı ve 2028 ilkbaharını işaret etti.