Karar siteye yüklendi: RTÜK'ten 3 uluslararası haber sitesine 72 saatlik süre
Türkçe yayın yapan uluslararası haber sitelerinden Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews'un lisans başvurusu yapmaları gerektiği yönündeki kararlar, RTÜK'ün sitesine yüklendi. Buna göre üç sitenin başvuru için 72 saati var.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, Amerika'nın Sesi (VOA), DW Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans zorunluluğu getirmesiyle ilgili alınan kararların RTÜK'ün sitesine yüklendiğini açıkladı.
Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Taşçı, "Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle ve Euronews'e lisans başvurusu yapmaları için 72 saat süre tanındı. Başvuru yapıp lisans almamaları durumunda sitelere erişim engellenecek" ifadesini kullandı.
RTÜK’ün https://t.co/B2HDmVmqD4 https://t.co/tD90ZaXRRk ve https://t.co/d2d99KotM4 sitelerinin lisan almarına ilişkin kararlar siteye yüklendi.Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) February 21, 2022
RTÜK, başvurmayan sitelerin erişimlerinin engellenmesini mahkemeden isteyecek.
'ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TALEBİNDE' BULUNULABİLİR
RTÜK'ün sitesindeki kararlarda şu ifadeler yer aldı:
"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin “İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri” başlıklı 10'uncu maddesi kapsamında;
İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti (İNTERNET-İBYH) yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,
Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,
Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı, ihtar olunur."
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