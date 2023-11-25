Kararı bir gecede almıştı... Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması!
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını savundu. Erdoğan, "Kadın hakları açısından olumsuz bir yanı olmamıştır" iddiasında bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuştu.
Erdoğan, kamuoyundaki tepkilere karşın çekilme kararı alınan İstanbul Sözleşmesi'nin 'marjinal gruplar tarafından istismar edildiğini' savundu ve "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın hakları açısından olumsuz bir yanı olmamıştır" sözlerini sarf etti.
"ŞİDDETSİZ BİR TÜRKİYE'Yİ..."
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa onlar vatanımız için hayatlarını feda eden şehitlerimizin anaları, eşleri, başımızın tacı öğretmenler, 15 Temmuz gecesi elinde bayraklarla darbecilere direnen demokrasi neferleridir. Kadınlar da hakikatlerin farkında olduğu için yürütülen istismar faaliyetleri taban tutamıyor. Tüm hayatları kendileri gibi davranmayanları tahkir etmekle geçenlerin, yaşam tarzı yaygaraları komiktir... Kadınların taleplerine önceliklerimizin en başında yer vereceğiz. Türkiye yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak. Şiddetsiz bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz."
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